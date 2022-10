Rapid-Trennung naht! Feldhofer steht vor dem Aus

Angst vor dem Aus im Cup

Das blamable Aus gegen Vaduz im Europacup war der Anfang vom Ende. Es folgten die Heimniederlage gegen Sturm Graz, die klare Derby-Pleite gegen die Austria und nun eben dieses 0:1 in Ried. Ein magerer Punkteschnitt von 1,5 in 40 Partien lassen die Rapid-Bosse nun offenbar nicht mehr an eine Trendwende glauben. Sie ziehen die Reißleine vor dem so wichtigen Cup-Achtelfinale bei WSG Tirol am Dienstag.