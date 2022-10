Nach Feldhofer-Aus: Was fehlt dem SK Rapid Wien?

Nach nicht einmal einer Saison als Cheftrainer beim Traditionsklub Rapid Wien muss Ferdinand Feldhofer wieder seinen Stuhl räumen. Aufgrund seiner Ausbeute waren die Rufe schon länger da; spätestens nach dem blamablen Ausscheiden in der Conference League gegen den FC Vaduz waren diese aber nicht mehr überhörbar. Aber schon seit Jahren stolpert der Rekordmeister aus Wien aus einer Krise in die nächste Krise; nationale Erfolge bleiben auch Mangelware und Konstanz scheint auch ein Fremdwort zu werden. Was muss bei Rapid passieren, damit Sie an die alten Zeiten anschließen können und wieder zu einem echten Topclub werden?