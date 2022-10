Herzog: Ein Neustart voller Bürden und Brandherde

Klar hat Rapid allein 2022 viele wichtige Spieler verloren. Ich denke da speziell an Taxi Fountas, der auf der 10er-Position extrem schwer zu decken, trickreich und schnell ist. Druijf und Burgstaller könnten Torgaranten sein, müssen aber besser in Position gebracht werden. Im Cup ist der Aufstieg heute Pflicht, in der Liga wird es schwierig. Weil Sturm und LASK Rapid in der Kader-Qualität überholt haben. Das Ziel Platz zwei ist möglich, aber da muss nun eine nahezu perfekte Saison her.