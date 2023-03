So sparen Sie in der Regel bei Hygieneprodukten

Dass Menstruierende für Binden, Tampons und Co. ordentlich blechen müssen, ist kein Geheimnis: Einen neuen Pkw könnte sich jede Frau mit dem Geld kaufen, das sie in ihrem Leben gezwungenermaßen für Periodenprodukte ausgeben muss. Wo Sie kostenlose Hygieneartikel bekommen, wie Sie am meisten Geld und Müll einsparen und mit welchen Produkten Sie am günstigsten davonkommen.