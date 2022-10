MotoGP: Rins siegt, Marquez stark, Quartararo out

Der Italiener Francesco Bagnaia hat sich am Sonntag beim MotoGP-Rennen des Grand Prix von Australien auf Phillip Island mit Platz drei an die Spitze der WM-Wertung geschoben. Der Ducati-Fahrer weist zwei Rennen vor Saisonende mit 233 Zählern einen Vorsprung von 14 Punkten auf Fabio Quartararo auf. Der zuvor führende Franzose musste in der 17. Runde aufgeben, nachdem er in einer Kurve die Kontrolle über das Vorderrad seiner Yamaha verloren hatte und stürzte.