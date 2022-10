Mutter und zwei Kinder bei Frontalunfall verletzt

Am Samstag gegen 14 Uhr lenkte ein 47-jähriger Pole seinen Pkw auf der B 126 von Linz kommend Richtung Hellmonsödt. Im Fahrzeug befanden sich noch zwei Arbeitskollegen. In einer starken Rechtskurve im sogenannten Haselgraben bei Straßenkilometer 12,5 kam der Pkw des 47-Jährigen ins Schleudern und prallte in den entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 36-jährigen Mutter aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, die mit ihren beiden Söhnen im Alter von 5 und 6 Jahren unterwegs war.