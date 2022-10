Zwölf süße Nachwuchs-Schnüffler für die Polizei

Eine Sondereinheit der Polizei zum Verlieben: Die Wiener Diensthundestaffel glänzt nämlich nicht nur mit großem Einsatz, sondern auch mit Tierliebe. So ist es nicht verwunderlich, dass die zwölf neu eingesetzten Welpen gleich bestens in die Abteilung und ihre jeweiligen Familien eingegliedert wurden. „Zwei Jahre dauert nun die Grundausbildung, dann erst geht es in Richtung Spezialdienst“, erklären Innenminister Gerhard Karner und Polizeidirektor Gerhard Pürstl.