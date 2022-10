Robinson Crusoe als Vorbild für „Sportskanone“

Wenn Fritz Kutmon sich etwas in den Kopf setzte, zog er das zu 120 Prozent durch. Der ehemalige HTL-Schüler und Nachrichtentechniker war schon in jungen Jahren offen für jedes Abenteuer im In- und Ausland. Als Bub war er fasziniert vom Rudern und schloss sich dem Traditionsverein RV Normannen Klosterneuburg an. Er holte mehrere Jugendtitel, 1970 wurde er in Griechenland als Krönung Vize-Juniorenweltmeister im Doppelzweier mit Rainer Scheithauer. In den folgenden Jahren wurde er mit Partner Heinz Zippel zweimal Doppelzweier-Staatsmeister.