NATO übt, sich mit Atomwaffen zu verteidigen

„Bei der Übung, die bis zum 30. Oktober läuft, handelt es sich um eine routinemäßige, wiederkehrende Ausbildungsmaßnahme, die in keinem Zusammenhang mit dem aktuellen Weltgeschehen steht“, sagten Vertreterinnen und Vertreter der NATO am Freitag. Die Übung soll demnach keine Reaktion auf den Krieg in der Ukraine sein.