Cyber-Krimineller als Schlepper festgenommen

Schlepper in Haft

„In den gespeicherten Daten und Fotos befanden sich eindeutige Hinweise auf die Übernahme von Migranten an der serbisch-ungarischen Grenze“, erklärt ein Ermittler. Die vier „Kunden“ der Täter wurden später auf einem Güterweg nahe Lutzmannsburg entdeckt und in ein Erstaufnahmezentrum gebracht. Die Schlepper sitzen in U-Haft.