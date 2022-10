Schwangere Migrantin ins Krankenhaus gebracht

Kinder unter Migranten

Nur wenige Kilometer weit entfernt bot sich kurz darauf in der Dämmerung ein ähnliches Bild. Mehr als ein Dutzend Flüchtlinge waren in Nikitsch am Rande der Felder von Soldaten aufgespürt worden. Unter den Grenzgängern befanden sich minderjährige Kinder, die in weithin sichtbaren Wärmefolien eingewickelt waren und einen erschöpften Eindruck machten.