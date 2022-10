Mit dem Einkaufswagen gegen die Teuerung

Diese Aktion in der Landeshauptstadt war nur eine von vielen, die der ÖGB im öffentlichen Raum gestartet hat. Um der Forderung nach einer Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel Nachdruck zu verleihen, wurden auch bei allen großen Bahnhöfen im Land 400 leere Semmeln an Pendler ausgegeben. Auf den Jausensäckchen konnten die so Beschenkten lesen: „Wir kämpfen für die Butter auf dem Brot“.