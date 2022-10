Knochenschrauben aus OÖ sparen Operationen ein

Mit Schrauben aus menschlichem Knochengewebe erobert die von Klaus Pastl und seinen Söhnen Lukas und Thomas gegründete Firma surgebright die Medizinwelt. Mehr als 4000 der in Lichtenberg bei Linz produzierten Knochenschrauben wurden in Österreich bereits eingesetzt. Patienten wird so ein Eingriff zur Metallentfernung erspart.