Spesenbetrug mit Luxusreisen Fall für Staatsanwalt

Was hat ein ehemaliger Kärntner Landesbediensteter bei den Olympischen Spielen in Südkorea zu tun? Was in Nobelchalets in der Schweiz? Oder bei einem Seilbahnkongress am Strand von Rio de Janeiro? Fragen, die nun auch die Staatsanwaltschaft beschäftigen. Denn es steht der Verdacht des Spesenbetrugs im Raum!