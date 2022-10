In „Stardeus“ verwalten Gamer ein Kolonieschiff

In „Stardeus“ schlüpft der Spieler in die Rolle einer Künstlichen Intelligenz, die damit beauftragt wurde, ein gewaltiges Kolonieschiff zu bauen und zu verwalten. Auf dem in liebenswerter Pixelgrafik gehaltenen Schiff wuseln Menschen, Roboter und Drohnen durch die Gegend - und folgen den Befehlen der kommandierenden KI.