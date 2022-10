Neues Antibiotikum gegen resistente Keime entdeckt

WHO: Resistenzen „übersehene Pandemie“

Schätzungen zufolge starben allein im Jahr 2019 weltweit mehr als 1,2 Millionen Menschen unmittelbar an einer Infektion mit einem Antibiotika-resistenten Erreger. Bei knapp fünf Millionen Todesfällen war eine solche Infektion demnach mindestens mitverantwortlich für den Tod, berichtet im Jänner eine internationale Expertengruppe. Die WHO bezeichnete das Problem jüngst als „übersehene Pandemie“.