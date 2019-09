Viele Ratten in Wien Träger multiresistenter Keime

Von 62 Tieren konnten Daten in die Studie aufgenommen werden. 14,5 Prozent der Nager waren Träger multiresistenter Enterobakterien, deren wichtigster Vertreter als Kolibakterien bekannt sind, teilte die Vetmeduni am Freitag mit. Diese Häufigkeit sei vergleichbar zum in früheren Studien festgestellten Auftreten in anderen Großstädten, etwa Berlin (mit 13,6 Prozent) oder Hongkong (13,9 Prozent). Zudem trugen 59,7 Prozent der Ratten gefährliche, multiresistente Staphylokokken in sich.