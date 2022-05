Wie gefährlich sind resistente Keime im Fleisch?

1. Sind solche Keime wirklich überall?

Multiresistente Keime werden nicht nur vom Menschen erzeugt. Bakterien haben schon immer Resistenzen gebildet, um sich evolutionär einen Vorteil zu verschaffen. In der Natur kommen sie aber nie in dieser Menge vor. Werden Antibiotika bei Tieren eingesetzt, kann es zur Anreicherung multiresistenter Keime kommen. Sie gelangen ins Fleisch, über Ausscheidungen auch in den Boden.