Mitarbeiter müssen ihre Getränke selbst bezahlen

Luft nach oben bei Reservierungen

Ihrer Erfahrung nach gehen die Gäste jedoch, sobald es keine Freigetränke mehr gibt, heim. „Ich erwarte mir nicht viel vom diesjährigen Weihnachtsgeschäft“, so die Wirtin. Und auch im Gasthaus „Peschta“ in Hütteldorf wird es heuer keine Feiern wie früher geben. „Wenn in den Jahren vor der Pandemie für 70 Leute reserviert wurde, ist es jetzt nur noch die Hälfte“, so Wirt Thomas Peschta. Auch sonst ist bei den Reservierungen noch Luft nach oben.