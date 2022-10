Pornostar bricht sich auf Gaming-Messe den Rücken

Fataler Sprung in Schaumstoff

Am Lenovo-Stand ließ sie sich zu einem Duell mit einer anderen Gamerin herausfordern und konnte diese von ihrem Podest stoßen. In Siegesfreude sprang die 30-Jährige dann von ihrem eigenen Sockel und landete im hohen Bogen auf ihrem Rücken. Allerdings nicht nur auf dem Schaumstoff, sondern auch auf dem Betonboden darunter. Der Moderator glaubte zuerst an einen Scherz, als Chechik ihm zurief, dass sie allein nicht mehr hochkommt. Auf einem auf Twitter veröffentlichten Video ist zu hören, wie der Mann ins Mikro sagt: „Nein, nein, sie ist ok!“