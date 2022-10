Salzburg-Gegner schämt sich für seine Bruchbude

So viele sind auch für die neue Arena geplant. Die ist bereits beschlossene Sache. Die Pläne liegen bei Architekt Otto Baric jr., dem Sohn der Trainerlegende. Der Baustart hängt aber in der Luft. Trotz der Bruchbude ist für gute Stimmung gesorgt. Dinamos Anhänger stellten schon vergangene Woche in Salzburg ihre Lautstärke unter Beweis. Heute sind sie klar in der Überzahl.