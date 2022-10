VAR-Entscheidungen sorgen weiterhin für dicke Luft

Formkurve geht rauf

Ob richtige Entscheidungen das Ergebnis beeinflusst hätten, ist natürlich Kaffeesud lesen. Fakt ist allemal, dass die Altacher den besten Auftritt in den zwölf gespielten Runden in dieser Saison abgeliefert haben. Der in Ried erkennbare Aufschwung wurde durch das 2:3 nicht negativ beeinflusst. Im Gegenteil: Gegen Salzburg so zu bestehen, hätte man den Rheindörflern vor dem Spiel nicht wirklich zugetraut. Die Formkurve zeigte bei der Mannschaft insgesamt, aber besonders bei Spielern wie Tibidi, Jurcec und Forson steil nach oben. Und die „Typen“ wie Strauss, Jäger und Nuhiu haben ihre wertvolle Postion untermauert.