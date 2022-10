Dieses Dorf wollte nicht zu Österreich gehören

Am heutigen 10. Oktober jährt sich der Tag der Kärntner Volksabstimmung bereits zum 102. Mal. Aber nicht nur in Kärnten gedenkt die Bevölkerung dieses Ereignisses. Auch für den kleinen slowenischen Grenzort Libeliče - unweit von Neuhaus - markiert der 10. Oktober eine besonders prägende Phase. Bei der Volksabstimmung 1920 sprachen sich die 500 Ortsbewohner nämlich mehrheitlich für den Anschluss an den SHS-Staat aus - dennoch blieb der Ort bei Österreich.