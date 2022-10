Landesrätin: „Kein Sparen am Rücken der Kinder“

„Von 119 Gemeinden im ganzen Bundesland gibt es nur in der Stadt Salzburg solche Pläne.“ Bildungslandesrätin Daniela Gutschi (ÖVP) hat null Verständnis für die am Wochenende aufgetauchten Pläne von Baustadträtin Martina Berthold (Bürgerliste). Wie berichtet, muss die Stadt auf Geheiß des Bundes elf Prozent an Energie einsparen. In den Schulen und Kindergärten Salzburgs könnte künftig kein warmes Wasser mehr fließen – so lautet zumindest die Idee der Bau-Stadträtin. „Es ist ärgerlich, dass man das auf Kosten der Kinder austragen will“, ist Gutschi sauer.