Solarkraft am Altbau macht den Strom billiger

Dass auf Neubauten auch Photovoltaikanlagen kommen, ist schon normal. In Linz profitieren bis zu 96 Mieter in 60-jährigem Haus, das jetzt auf- und umgerüstet wurde. Und wer mitbacht, bekommt einen - garantierten - günstigeren Strompreis als am Markt auch für Langzeitkunden geboten wird.