Und täglich dreht sich das Personalkarussell

Mayr oder Yildirim als SP-Landesrätin?

Bei den Roten dürfte neben Dornauer ÖGB-Chef Philip Wohlgemuth fix gesetzt sein. Dazu kommt noch eine Frau – würde sie wollen, wäre das fix die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik. Aber sie hat – so wie auch schon 2018 – bereits abgewunken, da sie in Osttirol bleiben will sowie mit Leib und Seele Bürgermeisterin ist. Gehandelt wird neben genannter Mayr auch die Juristin Selma Yildirim, die seit fünf Jahren im Nationalrat sitzt und auch Landesfrauenvorsitzende der Tiroler SPÖ ist.