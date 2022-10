Haftstrafen für Überfall mit Axt auf Apothekerpaar

Die Angeklagten gingen bei dem Überfall auf das Ehepaar besonders brutal vor: Mit einer Axt bewaffnet stiegen sie in das Haus in Niederösterreich ein, fesselten und verletzten die beiden Opfer. Aus dem Tresor erbeuteten sie 800.000 Euro in Form von Schmuck, Gold und Geld. Zwei fassten dafür am Freitag, teils rechtskräftige, Haftstrafen aus.