Steuerbetrug, Pfusch: Staat verliert 15 Mrd. Euro

Bernhofer regt einen „nationalen Aktionsplan“ gegen Steuerbetrug und -tricks an. „Das ist eine Frage der Fairness gegenüber allen Steuerzahlern.“ Es sollte mehr Personal für Betriebsprüfungen geben, so habe die Steuerfahndung in München doppelt so viel Personal wie in Österreich. Die Verfahrensdauer im Finanzstrafrecht gehört verkürzt und die Gesetze vereinfacht.