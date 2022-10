Xavi nach Barcelona-Pleite „angepisst und empört“

Mit 0:1 musste sich der FC Barcelona am dritten Spieltag der Champions League Inter Mailand geschlagen geben. Noch während der Partie tobte Trainer Xavi an der Seitenlinie, sah dafür Gelb. Im Anschluss an die Partie nahm sich der Spanier kein Blatt vor den Mund und teilte ordentlich gegen das Schiedsrichterteam aus.