Barcas Mega-Schulden: Klubs warten auf irre Summen

Auch Ex-Spieler verursachen Kosten

Zehn weitere Millionen muss Barcelona für Sergino Dest zahlen - ebenfalls an Ajax. Im Rechnungs-Wirrwarr bleiben dem Verein nicht einmal ehemalige Spieler erspart. So werden Trainer Xavi weitere 36 Millionen für Transferausgaben fehlen, da diese ob des Wechsels Miralem Phanic‘ 2020 an Juventus gehen. Zudem stellt der FC Liverpool dem spanischen Tabellenführer 14 Millionen für Philippe Coutinho in Rechnung - immerhin bekommt Barca ebenfalls zehn Millionen von Aston Villa, dem aktuellen Arbeitgebers des Brasilianers.