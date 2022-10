Skisprung-Ikone Ammann denkt nicht ans Aufhören

Der vierfache Skisprung-Olympiasieger Simon Ammann will seine Karriere fortsetzen und seine 26. Weltcup-Saison in Angriff nehmen. Das bestätigte der 41-jährige Schweizer gegenüber dem TV-Sender SRF. Beim Weltcup-Auftakt Anfang November in Polen wird er noch nicht dabei sein, er möchte den Fokus hauptsächlich auf die zweite Saisonhälfte legen.