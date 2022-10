Krankl: „Lewa muss meine magische Zahl erreichen“

Bis dato sind sieben Spiele sind gespielt - neun Treffer durfte Lewandowski bereits bejubeln, steht derzeit ganz oben in der Torschützenliste. 31 Partien sind in La Liga noch zu spielen - hält der Pole seine aktuelle Quote, dürfte die 29 nur eine Frage der Zeit sein. „Und das ist gut“, so Krankl weiter.