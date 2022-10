Meloni will Regierung bis 20. Oktober vorstellen

Giorgia Meloni feilt an der künftigen Regierung in Italien und will möglichst bis zum 20. Oktober ihr neues Kabinett auf die Beine bringen. In diesem Fall könnte die Rechtspolitikerin Italien als neue Regierungschefin beim EU-Gipfel in Brüssel vertreten. Zuerst muss Staatspräsident Sergio Mattarella aber noch einen Auftrag zur Bildung einer neuen Regierung erteilen.