Gewalttätiger Sohn (19): Mutter zog die Reißleine

Die 39-Jährige hatte in einer Polizeiinspektion von den Gewaltausbrüchen ihres Sohnes berichtet. Schon lange sei die 21 Jahre alte Freundin des Burschen Ziel der Attacken gewesen, die junge Frau sei geschlagen und sogar gewürgt worden. Doch auch vor seiner Mutter machte der 19-Jährige laut der Aussage nicht halt, per Telefon habe er sie massiv bedroht, so die 39-Jährige.