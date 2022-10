Mit welcher Öko-Heizung Sie am meisten sparen

Öko-Heizungen sind wohl das Beste für die Umwelt. Doch auch sie kosten Geld. Also haben Global 2000 und die Mutter-Erde-Kampagne tief in die Ressourcen geblickt - und herausgefunden, welche klimafreundlichen Heizoptionen die preisgünstigsten darstellen. Wie Sie beim Heizen am meisten sparen und mit welcher Heizung Sie bis zu 50 Prozent mehr hinblättern müssen, erklären wir anhand von zwei Beispielen.