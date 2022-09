Bis zu einem Jahr Wartezeit auf Operationen in OÖ

Der Personalmangel betrifft alle Wirtschafts- und Gesellschaftsbereiche, so auch den Bereich der Gesundheit“, sagt LH-Stellvertreterin Christine Haberlander. Nachdem sie und auch LH Thomas Stelzer (beide ÖVP) nicht auf einen offenen Brief der verzweifelten Mitarbeiter aus den Ordensspitälern vom August reagiert hatten, konfrontierte die „Krone“ die zuständige Gesundheitsreferentin mit den Aussagen der Betriebsräte. „Bereits im Frühjahr 2021 habe ich eine trägerübergreifende Taskforce eingesetzt, die Maßnahmen zur Mitarbeiter-Entlastung erarbeitet hat“, so Haberlander.