„Problem der Klimaflüchtlinge wird größer werden“

Die Haustür ist offen. Im Stiegenhaus stehen Eimer und eine Leiter, es riecht nach Malerfarbe. In dem Haus in Wien, in dem Rebel Meat sein Büro hat, werden am Tag des „Krone“-Besuchs Renovierungsarbeiten durchgeführt. In einer leer stehenden Altbauwohnung im Erdgeschoß hat sich die Lebensmittelmarke eingerichtet. „Uns war wichtig, dass wir eine Küche haben – das macht die Produktentwicklung einfacher“, sagt Cornelia Habacher. Die Dietacherin gründete mit dem Wiener Philipp Stangl die Firma, die sich ganz der Reduktion des Fleischkonsums verschrieben hat. Ihre Produkte bestehen aus 50% Fleisch und 50% Gemüse.