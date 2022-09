Sky Du Mont spricht über Liebe zu ORF-Journalistin

„Das war‘s und jetzt bin ich halber St. Pöltner“

„Ich habe ihn viermal um den Viehofner See gejagt“, erinnerte sie sich zurück. „Der Moment, in dem ich mir dachte, der ist richtig toll, war, als wir mit zwei Bechern Kaffee in meinem Auto auf einem Parkplatz standen und er mir von Udo Jürgens komponierte Musik vorgespielt hat.“ Und Sky Du Mont fügte hinzu: „Das war’s und jetzt bin ich halber St. Pöltner.“