„Wir bemerken gar nicht, dass wir Tiere essen“

Hündchen am Schoß, Schnitzel am Teller. Dabei sind Schweine mindestens so verspielt wie Hunde. Und doch: Die einen streicheln, die anderen essen wir. Über diese Schizophrenie schrieb Thomas Macho das Buch „Warum wir Tiere essen“ (Molden Verlag). Der Kulturphilosoph lehrt schon viele Jahre an der Linzer Kunstuni.