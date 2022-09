Dornbirn zuversichtlich trotz neuerlichem Umbruch

Die neue Volleyball-Bundesligasaison startet am Samstag mit einem echten Leckerbissen aus Vorarlberger Sicht: In der Wolfurter Hofsteighalle kommt es ab 15 Uhr zum Duell zwischen den Hausherren und den hotVolleys aus Wien, ab 17.30 Uhr steigt dann das Ländle-Derby der Damen zwischen Aufsteiger Höchst und den VC Dornbirn-Girls. Bei letzteren geht Trainer Rene Zell in seine dritte Saison und wie schon im Vorjahr, muss er nach einem größeren Umbruch ein neues Team auf die Beine stellen.