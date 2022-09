Auf zu neuen Ufern mit „A Plague Tale: Requiem“

In „A Plague Tale: Requiem“ machen sich die Geschwister Amicia und Hugo auf die Reise zu einer geheimnisvollen Insel, wo sie den Fluch, der in Hugos Blut liegt, mit der Hilfe anderer Menschen zu beenden hoffen, so Focus Entertainment in einer Mitteilung. Doch wie viel Vertrauen kann das Duo in Fremde setzen? „Die Antwort scheint so ungewiss, wie die Insel schön und erschreckend ist“, schließt der Publisher.