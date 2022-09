Vorarlberg: Tonnenschwerer Baukran kippte auf Haus

Baustelle auf der Baustelle: Am Dienstagvormittag um 11.18 Uhr kippte laut Informationen der Polizei auf der Höbranzer Straße in Lochau ein riesiger Baukran um und stürzte dabei auf ein Haus. Durch den Unfall wurden zwei weitere Häuser beschädigt. Der Kran lag nach dem Crash wie ein demoliertes Spielzeug in mehreren Teilen auf der Baustelle und dem Dach eines Hauses.