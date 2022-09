Rettungsaktion: Jetzt ermittelt doch Österreich

Das gilt in Österreich, das gilt in Deutschland

Wer in Österreich fahrlässig eine Gefahr für Leib oder Leben „einer größeren Zahl von Menschen oder für fremdes Eigentum in großem Ausmaß herbeiführt“, muss mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder einer Geldstrafe rechnen, in schweren Fällen bis zu drei Jahren bzw. sechs Jahren Haft. In Deutschland zählen zu den gemeingefährlichen Straftaten unter anderem Brandstiftungsdelikte, Eingriffe in den Verkehr oder das Herbeiführen einer Explosion oder Überschwemmung. Ein Sachverhalt wie jener im Kleinwalsertal ist dabei nicht gedeckt.