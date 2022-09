Osttirol: Abschussbescheid für vier Wölfe erlassen

Den Wölfen in Tirol bzw. Osttirol geht es erneut an den Kragen: Das unabhängige Fachkuratorium zur Beurteilung der Gefährlichkeit von Großraubtieren hat in seiner letzten Sitzung Entnahmeempfehlungen für insgesamt vier Wölfe in Osttirol ausgesprochen. Nachdem die Tiroler Landesregierung am Dienstag die entsprechenden Gefährlichkeitsverordnungen beschlossen hat, hat die Behörde am Donnerstag die Abschussbescheide erlassen. In Summe gehen rund 265 Schafe auf das Konto der Wölfe.