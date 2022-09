Ex-Tennisstar: „Hier stehe ich nun, mit nichts“

Roger Federer, Serena Williams, Jo-Wilfried Tsonga und Ashleigh Barty. Sie alle haben in diesem Jahr nun schon ihren Rücktritt erklärt. Und so sehr vor allem Federers Abschied unter Tränen dieses Wochenende in London seine Fans weltweit berührt hat, ein weiter musste wegen einer Verletzung aufhören - und ist darüber und seine Spätfolgen unglücklich: Juan Martin del Potro. Der Argentinier, einst Nummer 3 der Welt, wurde am Freitag erst 33 und hadert mit seinem Schicksal.