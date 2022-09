„Die Leute glauben, man trinke nur Champagner“

„Krone“:50 Jahre im Beruf, wie klingt das in Deinen Ohren?

Lisbeth Bischoff: Es klingt unwirklich. Aber wenn ich mir in Erinnerung rufe, was ich alles erlebet habe, vor allem an technischer Entwicklung, fasziniert mich das schon sehr. Wenn ich zurückdenke: 1972 war es etwa noch nicht möglich, dem ORF Beiträge stereo zu senden. Die Sendebänder mussten nach Wien transportiert werden. Filmaufnahmen wurden dem Lokführer mitgegeben, jemand in Wien hat sie dann bei ihm am Bahnhof abgeholt. Ein Wahnsinn! Oder wenn man ein Hörspiel aufgenommen hat, musste man die Straße sperren, damit keine Hintergrundgeräusche zu hören waren. Das alles kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.