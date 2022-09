Schobesberger tritt gegen Rapids Feldhofer nach

Die vergangene Saison war eine schwierige für den Mittelfeldmann. Auf seinen ehemaligen Trainer Ferdinand Feldhofer sei Schobesberger „nicht so gut zu sprechen“, schildert er im Interview mit dem „kicker“. „Weil ich am Schluss fit war und man in den Spielen, wo ich eingewechselt wurde, gesehen hat, dass ich gut gespielt habe. Daher habe ich es dann nicht verstanden, dass ich oben keine Einsatzzeiten mehr bekommen habe.“