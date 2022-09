Zverev-Freundin leidet an unheilbarer Krankheit!

Das Problem ist, dass dieses Mädchen so schnell wie möglich operiert werden muss, weil ihr Leben sonst in Gefahr ist. […] Keiner will ihr helfen, weil sie aus Russland kommt. Was ich so unfassbar traurig finde. Was hat das arme Mädchen mit dem Krieg zu tun? Zero! Dass man das abwälzt auf ein kleines, krankes Mädchen, das finde ich extrem eklig." Für die Operation seien 30.000 Euro vonnöten - 30.000 Euro, die die Familie der Russin nicht aufbringen kann. 30.000 Euro, um die Thomalla nun ihre Follower bittet (siehe Bild oben) ...