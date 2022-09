Kate: „Ihre Majestät hat auf uns herabgeschaut“

König Charles nach Schottland gereist

König Charles war hingegen am Dienstag nach Schottland gereist, um dort im Privaten um seine verstorbene Mutter zu trauern. Der 73-Jährige hatte in den Tagen nach dem Tod der Königin einen wahren Marathon an Terminen wahrgenommen. Wie auch Elizabeth II. ist Charles dafür bekannt, gerne Zeit in dem nördlichsten britischen Landesteil zu verbringen. Nach dem Tod seiner Großmutter, „Queen Mum“, erbte er 2002 ein Cottage auf dem königlichen Anwesen Balmoral Estate in den schottischen Highlands, wo er seitdem viele Urlaube verbrachte.