Hallstatt sehnt sich nach „seinen“ Chinesen

Ein Selfie am Marktplatz, eines mit dem See im Hintergrund und eines am Friedhof: An diesen Hotspots herrschte in diesem Sommer nach längerer Pause wieder dichtes Gedränge. Mittendrin Familie Hong aus Südkorea, die regelrecht ins Schwärmen kommt: „Ein Traum! Bisher haben wir Hallstatt nur aus YouTube und Instagram gekannt.“